ГСС начала испытания агрегатов отечественного производства для SSJ-New

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) испытывают проблемы с продажами SSJ-100, но при этом уже начали испытания первой крупной системы для проекта SSJ-New. Речь идет о новой установке охлаждения воздуха отечественного производства. Она входит в систему кондиционирования и является ее основным агрегатом.

SSJ-New – это SSJ-100 с частично импортозамещенным оборудованием. Предполагается, что на создание такой модифицированной модели уйдет примерно два года и около 15 млрд руб.

Проект SSJ-New инициировал Минпромторг несколько лет назад после введения против России западных санкций. Он предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Планируется, что доля российских компонентов составит 50–60%! Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

Компонент системы кондиционирования воздуха, по которому проходят доводочные полеты на SSJ-100, разработала российская компания АО ПКО "Теплообменник". На сегодняшний момент установка охлаждения воздуха производства "Теплообменника" состоит на 90% из отечественных комплектующих. В кооперации в качестве поставщиков участвуют около десяти отечественных предприятий. Ожидается, что к моменту ввода в эксплуатацию SSJ-New оставшиеся 10% будут также замещены отечественными компонентами.