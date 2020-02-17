29 Августа 2020
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Общество В России
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал два форума с персональными данными россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

"На сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных", - заявляет Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что данные клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит" могли оказаться в сети. База содержала более 44 тыс. записей.

Также на днях стало известно, что персональные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка продают в интернете.За информацию об одном клиенте просят 35 руб. Доступны полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений.

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Роскомнадзор заблокировал два форума с персональными данными россиян

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