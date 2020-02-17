Цуканов покритиковал двери в березовской больнице: "Мэр не войдет!"

Наместник президента в УрФО Николай Цуканов во время посещения посёлка городского типа Берёзово посетил местные школу и больницу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За два года медики получили много нового оборудования и машины "скорой". Больница рассчитана на 138 посещений/смену. Средняя зарплата врача - 65 тыс.руб. Пациенты попросили у полпреда "побольше врачей".

Полпреду показали, в частности, рентген-кабинет, где в 2019 г. прошло 600 исследований. Цуканов поинтересовался уровнем зарплаты рентгенолога.

"Больше 100 тыс.руб." ,- сказала врач.

Цуканов раскритиковал низкие двери в кабинеты.

"Вот мэр уже не зайдёт!" - сказал полпред.

Глава Берёзовского района Владимир Фомин рассказал Накануне.RU, что ремонт здания клиники закончится в этом году. Цена реконструкции - больше 100 млн руб. В клинике приняли в 2019 г. 79 родов. В больнице работает консультация пациентов из удалённых посёлков. Оборудование в здании отечественное.

В начальной школе, которая в 1992 г. получила статус образовательного учреждения первой степени, Цуканову показали, как идут различные уроки. В частности, урок физкультуры. Цуканову показали также столовую, где едят ученики.