Прокуратура выясняет, почему водители автобусов в Екатеринбурге массово отказались выходить на работу

В Екатеринбурге водители 059-го автобусного маршрута сегодня массово отказались выйти на работу. Прокуратура начала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, утром 17 февраля в уральской столице наблюдались перебои в работе общественного транспорта по маршруту 059. Уже установлено, что его обслуживает ООО "ВАГ-Сервис-Транс".

"По предварительной информации, перебои в работе указанного маршрута связаны с тем, что ряд водителей транспортного предприятия отказались выйти на рейс. В настоящее время ООО "ВАГ-Сервис-Транс" на линию 059-го маршрута дополнительно направлено семь транспортных средств", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас в ведомстве устанавливают причины отказа водителей выйти на линию. Также там намерены дать свою оценку законности действий юридического лица.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пообещали предоставить комментарий транспортного комитета по ситуации чуть позже.