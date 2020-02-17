Прокуратура выясняет, почему водители автобусов в Екатеринбурге массово отказались выходить на работу

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, маршрутки (2017) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура выясняет, почему водители автобусов в Екатеринбурге массово отказались выходить на работу

В Екатеринбурге водители 059-го автобусного маршрута сегодня массово отказались выйти на работу. Прокуратура начала свою проверку.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, утром 17 февраля в уральской столице наблюдались перебои в работе общественного транспорта по маршруту 059. Уже установлено, что его обслуживает ООО "ВАГ-Сервис-Транс".

"По предварительной информации, перебои в работе указанного маршрута связаны с тем, что ряд водителей транспортного предприятия отказались выйти на рейс. В настоящее время ООО "ВАГ-Сервис-Транс" на линию 059-го маршрута дополнительно направлено семь транспортных средств", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас в ведомстве устанавливают причины отказа водителей выйти на линию. Также там намерены дать свою оценку законности действий юридического лица.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пообещали предоставить комментарий транспортного комитета по ситуации чуть позже.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура выясняет, почему водители автобусов в Екатеринбурге массово отказались выходить на работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобусы, водители, прокуратура, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети