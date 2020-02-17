В Магнитогорске предприятие оштрафовали за сброс загрязняющих сточных вод в централизованную систему канализации

В Магнитогорске ООО Продовольственная Группа "Русский хлеб" оштрафовано на 20 тысяч рублей за сброс загрязняющих сточных вод в централизованную систему канализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприятия осуществляют сброс сточных вод в централизованную систему канализации Магнитогорска с превышениями максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

После вмешательства прокуратуры организацией усилен контроль за сбросами, проведена промывка сетей. Главный инженер и инженер-энергетик привлечены к дисциплинарной ответственности.