Айо Бенес: Меня спрашивали, не готовлю ли я вооруженное восстание в Шиесе

Ополченец Донбасса, интернационалист Айо Бенес, недавно задержанный в Архангельской области, добрался до Москвы и попытается получить политическое убежище на территории РФ. Арест "Чёрного Ленина" породил массу самых разных спекуляций, но он сам рассказал Накануне.RU подробности случившегося на станции Урдома.

- Как Вы попали на территорию РФ?

- До Москвы я добрался очень просто. Купил, как всегда, билет на автобус в Донецке и 5-го февраля выехал. Пограничники России меня, как ополченца, очень тщательно проверяли. Отдельно вывели из толпы пассажиров автобуса и целая группа пограничников тщательно проверила мои вещи в сумках и паспорт по своей компьютерной базе данных.

- А что было по прибытии в Архангельскую область? Не пытались ли задержать?

- До ареста на ЖД станции посёлка Урдома - на обратном пути в Москву - я ничего не знал о том, что в ноябре Латвия подала меня в международный розыск. До этого я был в России в июне - июле - в Сибири, в Тюмени и Якутии по политическим делам и по вопросу приобретения российского гражданства. Тогда меня никто не задерживал.

Лишь за день до отъезда к нам в лагерь на пост "Станция", где я тогда стоял, зашел сотрудник полиции и попросил меня зайти к ним в полицейский домик, который находится рядом с нашим городком.

Там полиция меня кратко опросила, как иностранца - зачем я приехал и кто я. Полиция сказала, что мол они проверяют всех приезжающих в Шиес и это нормальная практика.

- Как произошел арест в Урдоме?

- Я с товарищем Павлом - экоактивистом из Архангельской области - сидел с билетом до Москвы и ждал поезда. Но вдруг входит на вокзал сотрудник полиции и говорит, что я арестован и требует сдать обратно в кассу билет. Я в шоке! В чём дело? Сотрудник полиции говорит, что я нахожусь в федеральном розыске России! Люди, присутствовавшие на станции Урдома, шокированы!

Меня посадили в полицейскую машину и отвезли в село Яренск. Допрос сначала вели опера уголовного розыска, спрашивали, что я делаю в Шиесе, не собираюсь ли, как ополченец Донбасса, организовать тут "майдан" или какое-то вооруженное противостояние.

Я ответил, что нет и приехал с мирными целями: ознакомиться с ситуацией и поснимать фото и видео.

И тут вдруг входит капитан полиции и говорит, улыбаясь, что Латвия в ноябре 2019 г. подала меня в розыск в Интерпол. Поэтому я задержан.

Я успокоился тогда - ранее я думал, что мой арест - это какая-то провокация нового правительства Мишустина в связи с моей оппозиционной деятельностью в России.

- Может быть, это правда и запрос Латвии - лишь повод, своеобразное предостережение?

- Честно говоря, я не думаю, что запрос в Латвии - это лишь повод для моего ареста. Ведь меня могли просто арестовать до въезда в Шиес или в Шиесе. Но мне дали возможность побывать в Шиесе, сделать фото и видео. Я увидел за три дня всё, что хотел и успел даже закинуть информацию в СМИ. Плюс полиция оставила на носителях все мои фото и видео. А ведь могли стереть...

Я думаю, что это чисто необходимая процедура - задержать тех, кто находится в федеральном розыске России и в международном розыске по линии Интерпола. Полиция Архангельска поступила по закону. Ей было необходимо выяснить обстоятельства и потом меня отпустили, сделав запрос о деле в Латвии.

- И что планируете делать теперь?

- Я подал заявление с просьбой предоставления мне политического убежища и временного убежища в отделении полиции города Яренск и передал его адвокату. В моей ситуации Россия скорее всего даст мне убежище, но сначала должна получить все детали уголовных дел от Латвии, а это срок. Я написал заявление, но пока не получил никакого ответа компетентных органов.