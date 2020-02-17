Цуканов встретился с югорскими ветеранами. Ему пожаловались, что Берёзово "превратилось в деревню"

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в пгт Берёзово возложил цветы к монументу павших в Великую Отечественную войну жителей Югры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

После возложения наместник отправился вручать ветеранам медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одна из награждённых посетовала, что "Берёзово стало деревней - в нём не осталось производств".

Во второй семье Цуканова долго поили чаем под рассказы 96-летней ветерана о семье. У неё - 9 внуков и 18 правнуков, ранее она жила на Кавказе, однако большую часть жизни живёт в Югре.

Во время вручения наград Цуканов отметил, что "у нас осталось главное: Победа". Война привела к нехватке рук - дети и женщины трудились в тылу. "Ваш героический труд останется в веках", - сказал Цуканов.

"Постарайтесь рассказать внукам о пережитом, чтобы не забывать историю", - сказал Цуканов.

Губернатор автономии Наталья Комарова сказала, что "вы для России - мама, отец, бабушка и дедушка". Ветераны уже получили по 50 тыс. руб. от округа, в апреле поступит столько же от главы государства.

Ветеран Закабяну Ахтямова попросила полпреда президента пролоббировать появление закона "О детях войны".

"Сейчас, после празднования 75-лктия Победы, к этому вопросу могут вернуться. Когда речь пойдёт о бюджете", - сказал Цуканов.

Ветеран Софья Эрднеева попросила у полпреда благоустроенную квартиру. Глава Берёзово пообещал решить проблему.