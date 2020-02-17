Виновник жуткого ДТП у "Алатыря" перед этим едва не устроил еще несколько аварий

СМИ опубликовали подробности и кадры с камер видеонаблюдения в Екатеринбурге, которые легли в основу уголовного дела сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, обвиняемого в совершении смертельного ДТП у "Алатыря" летом прошлого года.

По версии следствия, в августе молодой человек, находясь за рулем автомобиля, врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир. Недавно срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 1 апреля.

Как пишет "КП-Екатеринбург", из показаний приятеля Васильева следует, что в ту ночь они компанией выпивали на квартире, а когда спиртное закончилось, решили съездить к Владимиру домой "за добавкой". По его словам, Васильев якобы не пил перед тем, как сесть за руль.

Однако на кадрах с видеокамер видно, что водитель откровенно лихачит и до попадания в роковую аварию едва не устроил еще несколько ДТП. По данным источника издания, знакомого с ходом расследования, один из знакомых Васильева впоследствии признался, что тот все же управлял машиной пьяным, выпив перед этим крепкого ликера.

Напомним, сразу после ДТП Васильев сдавал мочу на анализы на предмет возможного опьянения у водителя. Впоследствии экспертиза показала, что моча на самом деле принадлежит отцу Владимира, который является полковником Росгвардии.