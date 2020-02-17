В МИД высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess

В МИД РФ сообщили, что вопрос эвакуации российских граждан, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, будет обсуждаться после завершения карантина.

24 россиянина, которые находится на борту, остаются под наблюдением японских врачей, заболевших среди них нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает "Интерфакс".

Накануне число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Круизный лайнер Diamond Princess стоит недалеко от порта Йокогамы. Всего на корабле находится 3700 человек – это пассажиры и экипаж.

Изначально предполагалось, что карантин продлится до 20 февраля. Но сообщалось, что его сроки могут увеличиться.