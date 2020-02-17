Скакнули вверх. В "тюменской матрешке" увеличилась стоимость потребительских товаров и услуг

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Украина, долги, счета, квитанции, тарифы, ЖКХ (2016) | Фото:

Скакнули вверх. В "тюменской матрешке" увеличилась стоимость потребительских товаров и услуг

Цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Тюменской области значительно возросли. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Так, по сравнению с декабрем 2018 г., в конце декабря 2019 г. увеличение их стоимости составило 3,1% по Тюменской области, 2,3% по Югре-ХМАО и 1,6% по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Увеличилась цена и продовольственных товаров: Тюменская область - 4,1% , Югра - 2,9%, ЯНАО - 0,9%. Стоимость непродовольственных товаров возросла не сильно, всего лишь на 1,6% в Тюменской области, 1,2% в ХМАО и на 1,0% на Ямале. Значительно выше стала стоимость услуг для населения, так в Тюменской области увеличение составило 3,4%, в Югре 3,1% и 2,8% в ЯНАО.

Для сравнения, по всей России увеличение цен составило: 3,0% на потребительские товары и услуги, 2,6% на продовольственные товары, 3,0% на непродовольственные товары и 3,8% на услуги населению.

Наименование продукции Тюменская область Югра-ХМАО ЯНАО
Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г. Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г. Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г.

Крупа и бобовые

+ 16,1% + 14,0% + 5,8%

Хлеб и хлебобулочные изделия

 + 8,6% + 5,1% + 2,3%

Масло сливочное

+ 8,2% + 8,9% + 6,0%

Масло подсолнечное

без изменений - 5,6% - 4,0%

Сыр

+ 8,2% без изменений без изменений

Молоко и молочная продукция

 + 8,5% + 3,8% без изменений

Макаронные изделия

 + 7,2% без изменений + 3,2%

Кондитерские изделия

 + 6,9% + 2,2% без изменений

Плодоовощная продукция

+ 6,8% + 4,9% без изменений

Рыба и морепродукты

+ 4,9% + 5,5% - 3,6%
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы без изменений + 6,6% без изменений

Алкогольные напитки

+ 0,6% + 1,0% + 0,7%

Сахар-песок

- 30,8% - 33,6% - 18,6%

Яйца

- 3,0% без изменений + 9,9%

Мебель

+ 3,3% + 1,8 без изменений

Медикаменты

 + 3,0% без изменений + 1,2%

Строительные материалы

 + 2,0% без изменений без изменений

Трикотажные изделия

+ 2,1% без изменений без изменений

Табачные изделия

+ 10,2% + 7,0% + 3,9%

Телерадиотовары

 3,7% без изменений без изменений

Моющие и чистящие средства

 + 3,0% + 5,5% без изменений

Дизельное топливо

+ 2,0% + 1,1% + 5,6%

Санаторно-оздоровительные услуги

+ 10,2% + 7,3% без изменений

Услуги образования

+ 9,1% + 2,9% без изменений

Ветеринарные услуги

 + 6,9% + 2,7% + 20,1%

Услуги связи

+ 6,9% + 11,6% + 6,2%

Услуги пассажирского транспорта

+ 5,3% без изменений + 3,5%

Бытовые услуги

+ 4,5% без изменений + 3,9%

Услуги правового характера

без изменений без изменений + 5,9%

Жилищно-коммунальные услуги

 + 2,7% + 3,8% + 2,5%

Услуги физической культуры и спорта

+ 2,3% - 4,1% без изменений

Медицинские услуги

+ 2,3% + 2,8% + 2,6%

Услуги организаций культуры

+ 2,2% + 15,5% + 3,6%

Услуги зарубежного туризма

- 4,8% - 4,0% без изменений

Услуги страхования

 без изменений + 11,3% - 3,5%


Цены на автомобильный бензин также скакнули вверх. Так для Тюменской области рост составил 2,7%, для ХМАО - 1,0% и ЯНАО - 1,8%.

АИ-92 АИ-95 АИ-98

Тюменская область

 + 2,4% + 2,7% + 3,0%

Югра-ХМАО

 + 0,7% + 0,7% + 2,1%

ЯНАО

 + 1,5% + 2,0% + 1,8%
add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скакнули вверх. В "тюменской матрешке" увеличилась стоимость потребительских товаров и услуг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тариф, цены, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети