Скакнули вверх. В "тюменской матрешке" увеличилась стоимость потребительских товаров и услуг
Цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Тюменской области значительно возросли. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Так, по сравнению с декабрем 2018 г., в конце декабря 2019 г. увеличение их стоимости составило 3,1% по Тюменской области, 2,3% по Югре-ХМАО и 1,6% по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Увеличилась цена и продовольственных товаров: Тюменская область - 4,1% , Югра - 2,9%, ЯНАО - 0,9%. Стоимость непродовольственных товаров возросла не сильно, всего лишь на 1,6% в Тюменской области, 1,2% в ХМАО и на 1,0% на Ямале. Значительно выше стала стоимость услуг для населения, так в Тюменской области увеличение составило 3,4%, в Югре 3,1% и 2,8% в ЯНАО.
Для сравнения, по всей России увеличение цен составило: 3,0% на потребительские товары и услуги, 2,6% на продовольственные товары, 3,0% на непродовольственные товары и 3,8% на услуги населению.
|Наименование продукции
|Тюменская область
|Югра-ХМАО
|ЯНАО
|Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г.
|Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г.
|Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г.
|
Крупа и бобовые
|+ 16,1%
|+ 14,0%
|+ 5,8%
|
Хлеб и хлебобулочные изделия
|+ 8,6%
|+ 5,1%
|+ 2,3%
|
Масло сливочное
|+ 8,2%
|+ 8,9%
|+ 6,0%
|
Масло подсолнечное
|без изменений
|- 5,6%
|- 4,0%
|
Сыр
|+ 8,2%
|без изменений
|без изменений
|
Молоко и молочная продукция
|+ 8,5%
|+ 3,8%
|без изменений
|
Макаронные изделия
|+ 7,2%
|без изменений
|+ 3,2%
|
Кондитерские изделия
|+ 6,9%
|+ 2,2%
|без изменений
|
Плодоовощная продукция
|+ 6,8%
|+ 4,9%
|без изменений
|
Рыба и морепродукты
|+ 4,9%
|+ 5,5%
|- 3,6%
|Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы
|без изменений
|+ 6,6%
|без изменений
|
Алкогольные напитки
|+ 0,6%
|+ 1,0%
|+ 0,7%
|
Сахар-песок
|- 30,8%
|- 33,6%
|- 18,6%
|
Яйца
|- 3,0%
|без изменений
|+ 9,9%
|
Мебель
|+ 3,3%
|+ 1,8
|без изменений
|
Медикаменты
|+ 3,0%
|без изменений
|+ 1,2%
|
Строительные материалы
|+ 2,0%
|без изменений
|без изменений
|
Трикотажные изделия
|+ 2,1%
|без изменений
|без изменений
|
Табачные изделия
|+ 10,2%
|+ 7,0%
|+ 3,9%
|
Телерадиотовары
|3,7%
|без изменений
|без изменений
|
Моющие и чистящие средства
|+ 3,0%
|+ 5,5%
|без изменений
|
Дизельное топливо
|+ 2,0%
|+ 1,1%
|+ 5,6%
|
Санаторно-оздоровительные услуги
|+ 10,2%
|+ 7,3%
|без изменений
|
Услуги образования
|+ 9,1%
|+ 2,9%
|без изменений
|
Ветеринарные услуги
|+ 6,9%
|+ 2,7%
|+ 20,1%
|
Услуги связи
|+ 6,9%
|+ 11,6%
|+ 6,2%
|
Услуги пассажирского транспорта
|+ 5,3%
|без изменений
|+ 3,5%
|
Бытовые услуги
|+ 4,5%
|без изменений
|+ 3,9%
|
Услуги правового характера
|без изменений
|без изменений
|+ 5,9%
|
Жилищно-коммунальные услуги
|+ 2,7%
|+ 3,8%
|+ 2,5%
|
Услуги физической культуры и спорта
|+ 2,3%
|- 4,1%
|без изменений
|
Медицинские услуги
|+ 2,3%
|+ 2,8%
|+ 2,6%
|
Услуги организаций культуры
|+ 2,2%
|+ 15,5%
|+ 3,6%
|
Услуги зарубежного туризма
|- 4,8%
|- 4,0%
|без изменений
|
Услуги страхования
|без изменений
|+ 11,3%
|- 3,5%
Цены на автомобильный бензин также скакнули вверх. Так для Тюменской области рост составил 2,7%, для ХМАО - 1,0% и ЯНАО - 1,8%.
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98
|
Тюменская область
|+ 2,4%
|+ 2,7%
|+ 3,0%
|
Югра-ХМАО
|+ 0,7%
|+ 0,7%
|+ 2,1%
|
ЯНАО
|+ 1,5%
|+ 2,0%
|+ 1,8%