Скакнули вверх. В "тюменской матрешке" увеличилась стоимость потребительских товаров и услуг

Цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Тюменской области значительно возросли. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Так, по сравнению с декабрем 2018 г., в конце декабря 2019 г. увеличение их стоимости составило 3,1% по Тюменской области, 2,3% по Югре-ХМАО и 1,6% по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Увеличилась цена и продовольственных товаров: Тюменская область - 4,1% , Югра - 2,9%, ЯНАО - 0,9%. Стоимость непродовольственных товаров возросла не сильно, всего лишь на 1,6% в Тюменской области, 1,2% в ХМАО и на 1,0% на Ямале. Значительно выше стала стоимость услуг для населения, так в Тюменской области увеличение составило 3,4%, в Югре 3,1% и 2,8% в ЯНАО.

Для сравнения, по всей России увеличение цен составило: 3,0% на потребительские товары и услуги, 2,6% на продовольственные товары, 3,0% на непродовольственные товары и 3,8% на услуги населению.

Наименование продукции Тюменская область Югра-ХМАО ЯНАО Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г. Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г. Изменение цен с декабря 2018 г. на декабрь 2019 г. Крупа и бобовые + 16,1% + 14,0% + 5,8% Хлеб и хлебобулочные изделия + 8,6% + 5,1% + 2,3% Масло сливочное + 8,2% + 8,9% + 6,0% Масло подсолнечное без изменений - 5,6% - 4,0% Сыр + 8,2% без изменений без изменений Молоко и молочная продукция + 8,5% + 3,8% без изменений Макаронные изделия + 7,2% без изменений + 3,2% Кондитерские изделия + 6,9% + 2,2% без изменений Плодоовощная продукция + 6,8% + 4,9% без изменений Рыба и морепродукты + 4,9% + 5,5% - 3,6% Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы без изменений + 6,6% без изменений Алкогольные напитки + 0,6% + 1,0% + 0,7% Сахар-песок - 30,8% - 33,6% - 18,6% Яйца - 3,0% без изменений + 9,9% Мебель + 3,3% + 1,8 без изменений Медикаменты + 3,0% без изменений + 1,2% Строительные материалы + 2,0% без изменений без изменений Трикотажные изделия + 2,1% без изменений без изменений Табачные изделия + 10,2% + 7,0% + 3,9% Телерадиотовары 3,7% без изменений без изменений Моющие и чистящие средства + 3,0% + 5,5% без изменений Дизельное топливо + 2,0% + 1,1% + 5,6% Санаторно-оздоровительные услуги + 10,2% + 7,3% без изменений Услуги образования + 9,1% + 2,9% без изменений Ветеринарные услуги + 6,9% + 2,7% + 20,1% Услуги связи + 6,9% + 11,6% + 6,2% Услуги пассажирского транспорта + 5,3% без изменений + 3,5% Бытовые услуги + 4,5% без изменений + 3,9% Услуги правового характера без изменений без изменений + 5,9% Жилищно-коммунальные услуги + 2,7% + 3,8% + 2,5% Услуги физической культуры и спорта + 2,3% - 4,1% без изменений Медицинские услуги + 2,3% + 2,8% + 2,6% Услуги организаций культуры + 2,2% + 15,5% + 3,6% Услуги зарубежного туризма - 4,8% - 4,0% без изменений Услуги страхования без изменений + 11,3% - 3,5%



Цены на автомобильный бензин также скакнули вверх. Так для Тюменской области рост составил 2,7%, для ХМАО - 1,0% и ЯНАО - 1,8%.