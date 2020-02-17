29 Августа 2020
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Реклама &quot;СберМаркета&quot; с Родиной-матерью и жуком-навозником в Уфе. (2020) | Фото: gg34.ru

Торгующая фруктами Родина-мать рядом с жуком-навозником в рекламе сервиса Сбербанка возмутила пользователей

Скандалом обернулась иллюстрация к новой рекламной кампании сервиса Сбербанка "СберМаркет" в регионах. На одном коллаже авторы неудачно скомпоновали известные памятники, монументы и символы городов, где запускается сервис.
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Так, Родину-мать из Волгограда (у которой почему-то в руке оказался лимон) подпирает памятник жуку-навознику из Перми, за спину знаменитому монументу с Волги летит челябинский метеорит, он приземлится аккурат в стоящих сзади жирафов – памятник из Тюмени. У Уфы, видимо, подходящих памятников не нашлось, поэтому ее название просто написали на башкирском языке.

Соседство навозника с Родиной-матерью возмутило пользователей и общественников.

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"Это просто издевательство. Сначала Родина-мать боролась с покемонами, ее наряжали в сарафан. Потом закрасили зеленкой. Теперь она продает фрукты рядом с навозным жуком. Что будет дальше?" – приводит портал "Город Героев" слова независимого медиа-эксперта Елены Шарковой.

В пресс-службе компании "СберМаркет" изданию "Подъём" сообщили, что за "креатив" ответственна компания-подрядчик, которая заранее не прислала макет.

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса в Волгограде. К сожалению, креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования. Содержание коллажа не соответствует рекламной политике и ценностям компании и он был оперативно удалён. Благодарим пользователей социальных сетей и Совет Ветеранов, сразу обративших внимание на ситуацию".

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Торгующая фруктами Родина-мать рядом с жуком-навозником в рекламе сервиса Сбербанка возмутила пользователей

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Теги: родина-мать, волгоград, сервис, сбермаркет, сбербанк, жук-навозник, памятник



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