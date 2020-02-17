Детский омбудсмен Москвы: Сегодняшние дети лучше "перестроечных"

Сегодняшние дети стали лучше, намного агрессивнее они были в годы перестройки, заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

По ее словам, тогда "разом пропали" все ценности, из школ массово уходили учителя, которым не платили зарплату, и "расцвел рэкет".

"На вопрос, кем бы ты хотел стать, дети отвечали, что бандитом. Неудивительно – в то время сытно ели именно они", – цитирует РИА Новости Ярославскую.

Напомним, в прошлом году в Госдуме предложили ввести новую льготную категорию – "жертва перестройки". Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Бориса Чернышов направил в адрес главы Минтруда Максима Топилина обращение.

По мнению парламентария, "перестройка" стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов граждан СССР в 90-е годы. Больше других пострадали в этот период жители Советского Союза, которым было на тот момент 25-45 лет. Чернышов заявил о необходимости создать и реализовать меры социальной поддержки этой категории граждан.