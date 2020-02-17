На Ямале больных туберкулезом возили в больницу на маршрутках

Тазовская центральная районная больница на протяжении года перевозила больных с активной формой туберкулеза на общественном транспорте, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

За 2018-2019 г. в филиал больницы "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер", расположенный в поселке Харп, было перевезено 12 лиц с активной формой туберкулеза. Прокурор района внес представление главврачу об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры, виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности, в настоящий момент больных перевозят на специальном транспорте.