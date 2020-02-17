29 Августа 2020
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железная дорога, вагон, поезд, железнодорожник (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане сняли с поезда девочку-подростка, которая сбежала из семьи в Челябинске и поехала к другу в Томск

В Кургане сотрудники транспортной полиции сняли с поезда девочку, которая ехала из Челябинска в Томск - к своему другу по переписке.

Оказалось, что несовершеннолетняя находилась в розыске - она просто сбежала из семьи, сообщили Накануне.RU в УМВД на транспорте по УрФО.

17-летняя девочка не предупредила родителей и без спроса отправилась в Сибирь. Родственники написали заявление в полицию.

Несовершеннолетнюю в Кургане поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, откуда ее уже забрали родители.

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В Кургане сняли с поезда девочку-подростка, которая сбежала из семьи в Челябинске и поехала к другу в Томск

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Теги: Курган, Челябинск, подросток, девочка, поезд, Томск



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