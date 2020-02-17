Один был вооружен арбалетом. В челябинском минздраве рассказали подробности нападения на станцию скорой помощи

Один из нападавших на станцию скорой помощи в Озерске был вооружен арбалетом. Медработники, оказавшие сопротивление, госпитализированы в травматологическое отделение с сотрясением мозга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 15 февраля. На медицинское освидетельствование на состояние опьянения привезли местного жителя. Были взяты анализы. После этого на станцию скорой помощи было совершено нападения.

"Четыре человека, один из которых вооружен арбалетом, попытались забрать сданные анализы. Двое сотрудников скорой помощи оказали сопротивление. На данный момент они находятся в травматологическом отделении с сотрясением мозга, состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Нападавшие опознаны", - рассказали в минздраве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

В минздраве рассказали, что медицинское учреждение оборудовано камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой. Сейчас рассматривается вопрос о вводе дополнительных мер защиты на входе и выходе из здания.