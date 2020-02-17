Бизнесмен обвинил журналистов в "заказных" публикациях о скандале вокруг "скорой" в Екатеринбурге

Руководитель пермского ООО "Феникс-Логистика" Павел Шмаков пожаловался в прокуратуру Свердловской области на публикации СМИ, освещавших ситуацию с возможной забастовкой водителей "скорой помощи" в Екатеринбурге.

Напомним, водители станций "скорой" после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу с 1 февраля. Впоследствии они решили отменить забастовку, но все же массово уволились.

Директор той самой компании - ООО "Феникс-Логистика" - обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку. Как говорится в заявлении Павла Шмакова (есть в распоряжении Накануне.RU), публикации СМИ, в том числе и нашего издания, о ситуации с аутсорсингом автомобилей "скорой помощи" носят "провокационный и заказной характер". По его мнению, данная информация "является ложной и при этом порочащей честь, достоинство и репутацию ООО "Феникс-Логистика" и бенефициара компании Евгения Фридмана с причинением значительного ущерба".

"Учитывая количество публикаций и способ распространения усматривается прямой умысел в распространении ложных, искаженных сведений для причинения убытка, нанесения ущерба деловой репутации ООО в целях достижения конкурентной позиции, в данном случае намеренно сорвать выполнение заключенного контракта", - говорится в заявлении Шмакова.

Он просит прокуратуру провести проверку по факту публикаций и принять "законное, обоснованное и мотивированное решение".

Бунтовавшие водители "скорой"

Евгений Фридман, который упоминается в заявлении, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU категорически отказался комментировать его.

"Послушайте, заявление написал он (Шмаков, - прим.), поэтому пусть он и прокомментирует сам", - сообщил Фридман.

Павел Шмаков заявил нашему агентству, что до завершения прокурорской проверки он воздержится от каких-либо комментариев по ситуации.

В прокуратуре Свердловской области Накануне.RU сообщили, что надзорные мероприятия в рамках проверки соблюдения прав водителей "скорой помощи" продолжаются. Установлено, что при заключении муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению автомобилей МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса" были допущены нарушения при формировании аукционной документации в части неверного установления антидемпинговых мер и ненадлежащем обеспечении исполнения его условий. Кроме этого, по данным ведомства, неверно определен порядок предоставления разъяснений документации об аукционе его участникам. За данные нарушения инженер отдела ресурсного обеспечения получил замечание.

Как добавили в прокуратуре, нарушения обнаружились и в деятельности ООО "Феникс-Логистика": должностной инструкцией не определены обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль техсостояния автомобилей, отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения, а также допущены нарушения при оформлении путевых листов. Сейчас решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

Также прокуратура поручила УФНС России по Свердловской области проверить ООО "Феникс-Логистика" и ООО "Эффективная система здравоохранения" на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за работников, а также выявления признаков номинальности либо взаимозависимости, в том числе с ООО "Юнистим групп" и ООО "Феникс-Менеджмент".

При этом жалобы Шмакова на СМИ в надзорном ведомстве пока прокомментировать не смогли.