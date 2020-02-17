Бизнесмен обвинил журналистов в "заказных" публикациях о скандале вокруг "скорой" в Екатеринбурге

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

Бизнесмен обвинил журналистов в "заказных" публикациях о скандале вокруг "скорой" в Екатеринбурге

Руководитель пермского ООО "Феникс-Логистика" Павел Шмаков пожаловался в прокуратуру Свердловской области на публикации СМИ, освещавших ситуацию с возможной забастовкой водителей "скорой помощи" в Екатеринбурге.
Читайте также:

Напомним, водители станций "скорой" после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу с 1 февраля. Впоследствии они решили отменить забастовку, но все же массово уволились.

Директор той самой компании - ООО "Феникс-Логистика" - обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку. Как говорится в заявлении Павла Шмакова (есть в распоряжении Накануне.RU), публикации СМИ, в том числе и нашего издания, о ситуации с аутсорсингом автомобилей "скорой помощи" носят "провокационный и заказной характер". По его мнению, данная информация "является ложной и при этом порочащей честь, достоинство и репутацию ООО "Феникс-Логистика" и бенефициара компании Евгения Фридмана с причинением значительного ущерба".

"Учитывая количество публикаций и способ распространения усматривается прямой умысел в распространении ложных, искаженных сведений для причинения убытка, нанесения ущерба деловой репутации ООО в целях достижения конкурентной позиции, в данном случае намеренно сорвать выполнение заключенного контракта", - говорится в заявлении Шмакова.

Он просит прокуратуру провести проверку по факту публикаций и принять "законное, обоснованное и мотивированное решение".

бунт водителей скорой помощи(2020)|Фото: Накануне.RU

Бунтовавшие водители "скорой"

Евгений Фридман, который упоминается в заявлении, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU категорически отказался комментировать его.

"Послушайте, заявление написал он (Шмаков, - прим.), поэтому пусть он и прокомментирует сам", - сообщил Фридман.

Павел Шмаков заявил нашему агентству, что до завершения прокурорской проверки он воздержится от каких-либо комментариев по ситуации.

В прокуратуре Свердловской области Накануне.RU сообщили, что надзорные мероприятия в рамках проверки соблюдения прав водителей "скорой помощи" продолжаются. Установлено, что при заключении муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению автомобилей МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса" были допущены нарушения при формировании аукционной документации в части неверного установления антидемпинговых мер и ненадлежащем обеспечении исполнения его условий. Кроме этого, по данным ведомства, неверно определен порядок предоставления разъяснений документации об аукционе его участникам. За данные нарушения инженер отдела ресурсного обеспечения получил замечание.

Скорая помощь(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в прокуратуре, нарушения обнаружились и в деятельности ООО "Феникс-Логистика": должностной инструкцией не определены обязанности диспетчера, не организован предрейсовый контроль техсостояния автомобилей, отсутствует журнал регистрации инструктажей по безопасности дорожного движения, а также допущены нарушения при оформлении путевых листов. Сейчас решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

Также прокуратура поручила УФНС России по Свердловской области проверить ООО "Феникс-Логистика" и ООО "Эффективная система здравоохранения" на предмет соблюдения обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за работников, а также выявления признаков номинальности либо взаимозависимости, в том числе с ООО "Юнистим групп" и ООО "Феникс-Менеджмент".

При этом жалобы Шмакова на СМИ в надзорном ведомстве пока прокомментировать не смогли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бизнесмен обвинил журналистов в "заказных" публикациях о скандале вокруг "скорой" в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая, аутсорсинг, забастовка, СМИ, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2020 10:27 Мск Прокурор заявила, что в Екатеринбурге уволились почти 30 водителей "скорой на аутсорсинге"
Ранее 06.02.2020 12:17 Мск Водители "скорых" в Екатеринбурге все-таки массово уволились. Главу бунта они обвинили в "сливе протеста"
Ранее 04.02.2020 13:12 Мск В Госдуме возмутились ситуацией с аутсорсингом водителей в екатеринбургской "скорой помощи"
Ранее 30.01.2020 14:32 Мск Мэр Екатеринбурга получил от прокуратуры из-за бунта водителей "скорых"
Ранее 30.01.2020 07:52 Мск Водители станций "скорой помощи" Екатеринбурга отменили забастовку и пообещали выйти на работу
Ранее 29.01.2020 15:10 Мск В Екатеринбурге после бунта водителей "скорой помощи" могут полностью отказаться от аутсорсинга
Ранее 29.01.2020 10:51 Мск С 1 февраля на станции "скорой помощи" Екатеринбурга выйдут более 20 новых автомобилей
Ранее 28.01.2020 16:40 Мск Фридман готов поднять зарплаты водителям, но "через пару месяцев, когда будет понятна экономика в регионе"
Ранее 28.01.2020 13:59 Мск Профсоюз: Протестующим водителям "скорых" в Екатеринбурге предложили трудовые договоры
Ранее 28.01.2020 13:55 Мск "Договоры незаконны!": екатеринбургский депутат направил обращение в Трудовую инспекцию насчет увольняющихся водителей "скорой помощи"
Ранее 28.01.2020 12:35 Мск "Превратили в такси": нового главу Минздрава РФ попросили разобраться со скандалом вокруг "скорых" в Екатеринбурге
Ранее 28.01.2020 11:53 Мск Генпрокуратура поручила Охлопкову разобраться в ситуации с забастовкой водителей "скорой" в Екатеринбурге
Ранее 27.01.2020 19:21 Мск Бунт, как в Перми, Копейске, Уфе, Благовещенске: увольняющиеся водители "скорой помощи" заявили о долгах по зарплате
Ранее 27.01.2020 16:06 Мск "Надо разбираться". Полпред президента в УрФО прокомментировал переход на аутсорсинг уральских врачей "скорой"
Ранее 27.01.2020 14:48 Мск Массовым увольнением водителей "скорой" в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
Ранее 27.01.2020 12:13 Мск Вопреки обещанию губернатора? 70 водителей "скорых на аутсорсинге" увольняются в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети