Лишение олимпийской награды может стоить Шипулину кресла депутата Госдумы

Противник известного спортсмена Антона Шипулина на довыборах в Государственную думу в 2019 году Габбас Даутов считает, что ситуация с лишением России "золота" Олимпиады 2014 года может пошатнуть политические позиции Шипулина. Об этом бывший выдвиженец от КПРФ заявил Накануне.RU.

Отметим, ранее стало известно о том, что олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова уличили в употреблении допинга. Из-за этого с "золотом" ОИ-2014 придется расстаться еще трем спортсменам, в том числе и Антону Шипулину. При этом свердловский спортсмен проводил кампанию в Серовском избирательном округе именно как олимпийский чемпион.

"Возможно, что сейчас он перестанет быть депутатом Госдумы. Но с другой стороны, возможно, и останется, потому что существует круговая порука в партии "Единая Россия". Да и к губернатору Куйвашеву он близок. Хотя, явно за Шипулиным кто-то стоит и манипулирует. Антон всегда будет делать то, что ему говорят в партии", - сказал Даутов.

Также бывший конкурент Шипулина раскритиковал его выборную кампанию.

"Насчет его избирательной кампании могу сказать следующее: какие могут быть честные выборы, если используется административный ресурс? Я тоже спортсмен, как и Антон. Но в думе он. В целом же Антону нужно набираться опыта", - заключил собеседник нашего агентства.

Сам Шипулин отреагировал на лишение статуса олимпийского чемпиона по биатлону в "Инстаграме": "У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего".

При этом, видимо, какого-то морального выбора - оставаться ли теперь в Госдуме - перед Шипулиным не стоит.

В партии "Единая Россия", от которой спортсмен шел в Госдуму, уже выразили поддержку своему выдвиженцу. "Антон Шипулин! Мы с тобой!" - написал лидер свердловских "медведей" Виктор Шептий в "Фейсбуке".