В Крыму ФСБ задержала участника украинского нацбатальона
В Крыму ФСБ задержала мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом "батальоне им. Н. Челебиджихана" (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").
Задержанный - житель Черноморского района Крыма, он взят под арест, передает Regnum.
В 2018 году ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефата Чубарова при поддержке СБУ.
Экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.