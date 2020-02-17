В Крыму ФСБ задержала участника украинского нацбатальона

В Крыму ФСБ задержала мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом "батальоне им. Н. Челебиджихана" (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").

Задержанный - житель Черноморского района Крыма, он взят под арест, передает Regnum.

В 2018 году ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.