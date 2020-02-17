Строительство обхода Чусового станет дороже еще на 44 миллиона

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание Пермского края проект изменений в постановление "Об утверждении перечня объектов автодорожного строительства", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту пояснительной записки, стоимость проекта планируется увеличить на 44,3 млн руб. в связи с завершением работ по устранению оползневого склона и обустройству стационарного электрического освещения.

Напомним, обход Чусового стоимостью свыше 2,77 млрд руб. планировалось сдать в конце 2019 года. Однако срок был перенесен. Его откроют "в течение 2020 г.". Причина срыва срока - ошибка при проектировании: насыпь стала менее устойчивой. Зимой ее частично отсыпят снова, она должна устояться, за лето дорога будет доделана. Задержка в сдаче согласована с краевым правительством.

Между тем, по данным "Ъ-Прикамье", проектное решение по ликвидации оползня еще не утверждено. И на объекте обнаружен второй оползень.