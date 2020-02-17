Элтон Джон слёг с пневмонией во время прощального тура

72-летний британский певец Элтон Джон заболел пневмонией во время прощального гастрольного тура. Пока неясно, сможет ли артист продолжить турне, которое должно стать его последним в карьере кругосветным путешествием.

"Я играл и пел от всего сердца, пока мой голос не отказался мне служить, - написал артист в твиттере. – Я разочарован, глубоко расстроен и извиняюсь. Я отдал все, что имел".

В воскресенье Джон покинул сцену прямо во время концерта в Окленде (Новая Зеландия). Потом он вернулся, попытался спеть еще две песни, но в итоге заявил: "Я только что потерял голос. Я не могу петь. Я должен идти. Прошу прощения".

Bloomberg передает, что Элтону Джону был поставлен диагноз пневмония.

Если артист все-таки решит продолжить турне, то 18 и 20 февраля он должен дать концерты в Окленде, а потом отправится в Австралию, где продолжит свой тур "Farewell Yellow Brick Road".