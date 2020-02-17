Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на летних митингах в Москве

Сотрудники Росгвардии и МВД, превысившие полномочия на митингах в Москве летом 2019 года, были наказаны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, если действия правоохранителей не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали - были возбуждены уголовные дела.

"Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов", - сказал Бондарев ТАСС.

Напомним, в столице прошлым летом прошли незаконные митинги. Акции протеста проходили после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Были возбуждены дела об организации массовых беспорядков и применении насилия к представителям власти. В начале февраля 2020 года в Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных участников летних митингов.