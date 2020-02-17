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Экономика В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин назвал результаты работы Роскосмоса в 2019 году "достойными"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает результаты работы госкорпорации в 2019 году "достойными". Об этом он написал в твиттере, подводя итоги минувшего года.

"Производительность труда в отрасли выросла на 15%. Кассовое исполнение - 97%. Гособоронзаказ выполнен на 100%. Консолидированная выручка выросла на 12%. Все пуски признаны успешными. Я считаю, что это достойные результаты работы нашей команды", - написал Рогозин.

Чуть ранее он рассказал о финансовом положении: "За 2019 год просроченная задолженность снизилась на 10 млрд рублей. Госкорпорация смогла рассчитаться практически со всеми долгами Центра Хруничева по поставкам ракетной техники, которые накопились с 2011 г. РКК "Энергия" 2019 год завершила без убытков".

Между тем, в интервью ТАСС заместитель Рогозина по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что корпорация не сможет  погасить часть просроченной дебиторской задолженности в размере 20 млрд руб., пока продолжаются суды, связанные с нарушениями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.

Напомним, в конце 2019 года Роскосмос "осадил" вице-премьер Юрий Борисов, курирующий работу корпорации в правительстве. Он заметил, что безаварийность стала единственным достижением в ракетно-космической отрасли за год. В эфире телеканала "Россия 24" Борисов раскритиковал состояние военной группировки спутников, обновление которой было фактически сорвано. "Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", — заявил зампред правительства.

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Рогозин назвал результаты работы Роскосмоса в 2019 году "достойными"

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Теги: дмитрий рогозин, роскосмос, результаты работы, итоги года, юрий борисов



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