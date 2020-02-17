В Госдуму внесен законопроект о продаже 50% акций Сбербанка

Правительство внесло в Госдуму проекты двух федеральных законов, связанных с продажей акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ РФ.

Один документ посвящен непосредственно процедуре продажи акций, другой – передаче части полученного ЦБ РФ дохода.

Законопроект предполагает, что акции будут проданы непосредственно правительству РФ на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за последние полгода до заключения договора купли-продажи. Финансирование сделки будет осуществлять Фонд национального благосостояния.

Благодаря принятию закона, при проведении этой конкретной сделки не нужно будет получать согласие Банка России (он является и регулятором, и владельцем акций, что создает конфликт интересов), а также антимонопольной службы.

Примечательно, что Центральный банк сможет не перечислять в бюджет доходы по акциям Сбербанка, полученным в результате оферты миноритарным акционерам.

Законопроекты предполагают, что ЦБ РФ перечислит в федеральный бюджет России более 700 млрд руб., эта сумма не будет учтена при определении прибыли Банка России за 2020 год. Средства должны быть перечислены до 1 июня финансового года.

ЦБ РФ сейчас владеет 50% + одна акция Сбербанка.