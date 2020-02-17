В Госдуме предложили присваивать экологический класс всем автомобилям в базе ГИБДД

В Госдуме предложили всем автомобилям в базе ГИБДД присвоить экологический класс. Письмо с таким предложением депутат Михаил Старшинов направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, пишут "Известия".

Как считает парламентарий, без такой отметки в ПТС с 2021 года автомобиль должен считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ. При въезде под запрещающий знак водителю будет грозить штраф.

С 1 июля 2019 года в правила дорожного движения ввели новые знаки с целью улучшения экологической ситуации в стране. Пока они существуют только в новой редакции ПДД и на дорогах еще не установлены. Знаки будут запрещать въезд в определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ.

В прошлом году сообщалось, что россияне, которые ездят на старых автомобилях, могут столкнуться с проблемами. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, "единоросс" Альфия Когогина предложила Правительству ввести законодательный запрет использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации. Предложения были внесены под предлогом реализации нацпроекта "Экология".