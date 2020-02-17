Челябинское отделение ЛДПР возглавил депутат ЗСО Алексей Беседин

На этом посту Беседин сменил Алексея Федорова, который возглавлял региональное отделение с декабря 2017 года. До назначения он занимал пост руководителя первичной партийной организации Тракторозаводского район города.

Нового руководителя партийцам представили на региональной отчетно-выборной конференции ЛДПР в Челябинске.

Новым руководителем Челябинского регионального отделения ЛДПР назначен председатель фракции партии в ЗСО Алексей Беседин , сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЛДПР.





