В Новом Уренгое лихач погиб, удирая от сотрудников ДПС

В Новом Уренгое мужчина на иномарке, удирая от полицейских, врезался в опору ЛЭП и скончался, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел ночью. Около 01.35 сотрудники ГАИ заметили автомобиль, который проехал на красный свет светофора. Инспекторы попытались остановить лихача, но водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС, увеличил скорость и попытался скрыться. Далеко нарушитель не уехал - на перекрестке ул. Таежная - Юбилейная - Геологоразведчиков не справился с управлением, выехал на "встречку", а затем врезался в опору ЛЭП.

От полученных травм водитель иномарки 1995 года рождения скончался на месте.

"В Госавтоинспекции полагают, что молодой человек мог находиться в состоянии опьянения, это установит судебно-медицинская экспертиза, поэтому допустил грубое нарушение дорожных правил и проигнорировал законные требования полицейских об остановке. По факту ДТП назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ГАИ.