В Кургане врач второй горбольницы будет уволен за хамское отношение к пациентам
Врача-терапевта второй городской больницы в Кургане Евгения Антуфьева уволят после скандального видео, где он прямо на рабочем месте материт родственницу пациента.
Напомним, Антуфьев послал на три буквы женщину, которая попросила обследовать своего отца. В тот момент, когда больной мужчина лежал в коридоре, Антуфьев сидел в кабинете, играл в пасьянс на компьютере, а в момент общения с женщиной читал книгу.
Как рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, в больнице проведена внутренняя проверка и факты, изложенные родственницей больного, подтвердились.
"Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии", - отметили в депздраве.
Сейчас Евгений Антуфьев находится в отпуске без сохранения зарплаты, после возвращения из отпуска врач-терапевт будет уволен.