В Кургане врач второй горбольницы будет уволен за хамское отношение к пациентам

Врача-терапевта второй городской больницы в Кургане Евгения Антуфьева уволят после скандального видео, где он прямо на рабочем месте материт родственницу пациента.

Напомним, Антуфьев послал на три буквы женщину, которая попросила обследовать своего отца. В тот момент, когда больной мужчина лежал в коридоре, Антуфьев сидел в кабинете, играл в пасьянс на компьютере, а в момент общения с женщиной читал книгу.

Как рассказали Накануне.RU в департаменте здравоохранения Курганской области, в больнице проведена внутренняя проверка и факты, изложенные родственницей больного, подтвердились.

"Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии", - отметили в депздраве.

Сейчас Евгений Антуфьев находится в отпуске без сохранения зарплаты, после возвращения из отпуска врач-терапевт будет уволен.