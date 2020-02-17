29 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

На программы развития проблемных территорий РФ выделят по 5 млрд рублей – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных территорий. На реализацию каждой программы будет выделено по 5 млрд руб. до 2024 года. Об этом глава кабмина сообщил на понедельничном совещании с министрами, которое теперь обязаны посещать и заместители Мишустина.
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Он также рассказал, что вице-премьеры должны составить график посещений проблемных территорий. Сам Мишустин также намерен в ближайшее время продолжить поездки по стране.

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На программы развития проблемных территорий РФ выделят по 5 млрд рублей – Мишустин

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Теги: михаил мишустин, программа развития, проблемные территории



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