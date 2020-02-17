В Зауралье судебные приставы прикинулись покупателями машины и пришли на встречу с должником

В Зауралье судебные приставы нашли должника по объявлению, которое он выставил на одном из сайтов - мужчина решил продать автомобиль.

До этого он скрывался от судебных приставов из-за того, что на него в суд подала собственная бабушка. Оказалось, что нерадивый внук задолжал 500 тыс. руб. за незаконную сделку с квартирой старушки.

Бабушка оформила доверенность на имя внука на свою квартиру и осталась без жилья, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Суд постановил взыскать с мужчины деньги, однако тот начал скрываться от приставов. Было установлено, что должник пытается продать автомобиль. Договорившись встретиться, судебные приставы под видом покупателей приехали к должнику и доставили его в отдел.

Судебный пристав-исполнитель наложила арест на имущество должника, а деньги от его реализации уже перечислены на счет взыскателя.