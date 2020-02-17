29 Августа 2020
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Общество В России
Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Киркоров будет в "Пятерочке" искать себе женщину для коронации

Филипп Киркоров стал "лицом" сети супермаркетов "Пятерочка". Вероятно, авторы новой рекламной кампании считают, что в этих магазинах закупается целевая аудитория певца.

Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram условия совместного с "Пятерочкой" конкурса. Филипп Бедросович готов назвать своей "королевой" женщину, которая пойдет в супермаркет и снимет там креативное видео или фото с его картонным изображением. Эту счастливицу Киркоров собирается пригласить на "коронацию". Участниц также просят написать, почему именно они достойны стать спутницей певца, пять фавориток встретятся с артистом, а самую креативную он "коронует лично".  

Филипп Киркоров|Фото:instagram.com/alla_orfey

Интересно, но, судя по комментариям, у многих поклонниц артиста в городе нет "Пятерочек" – по этому поводу ряд дам сокрушается. Другие пишут Филиппу, что все эти поиски новой женщины – пустое: "Я думаю что ваша королева уже давно найдена и у неё есть прекрасное имя, ну вы поняли и другую королеву искать не имеет смысла лучше её всё ровно не будет".

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Киркоров будет в "Пятерочке" искать себе женщину для коронации

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Теги: филипп киркоров, рекламная кампания, пятерочка, супермаркет, коронация



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