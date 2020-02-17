Киркоров будет в "Пятерочке" искать себе женщину для коронации

Филипп Киркоров стал "лицом" сети супермаркетов "Пятерочка". Вероятно, авторы новой рекламной кампании считают, что в этих магазинах закупается целевая аудитория певца.

Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram условия совместного с "Пятерочкой" конкурса. Филипп Бедросович готов назвать своей "королевой" женщину, которая пойдет в супермаркет и снимет там креативное видео или фото с его картонным изображением. Эту счастливицу Киркоров собирается пригласить на "коронацию". Участниц также просят написать, почему именно они достойны стать спутницей певца, пять фавориток встретятся с артистом, а самую креативную он "коронует лично".

Интересно, но, судя по комментариям, у многих поклонниц артиста в городе нет "Пятерочек" – по этому поводу ряд дам сокрушается. Другие пишут Филиппу, что все эти поиски новой женщины – пустое: "Я думаю что ваша королева уже давно найдена и у неё есть прекрасное имя, ну вы поняли и другую королеву искать не имеет смысла лучше её всё ровно не будет".