Челябинский облсуд оставил под арестом экс-главу города Тефтелева

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего главу города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, 31 января Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 10 апреля Тефтелеву. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.