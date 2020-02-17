Мостовой о голе Смолова: Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре пропустил

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    медведково сумки через плечо отсюда

Спорт За рубежом
Федор Смолов (2020) | Фото: twitter.com/RCCelta

Мостовой о голе Смолова: Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре пропустил

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал гол нападающего "Сельты" Федора Смолова, который тот забил в ворота мадридского "Реала".

Напомним, российский форвард отличился накануне в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча с лидером таблицы завершилась со счетом 2:2.

Однако Мостовой, сам в прошлом выступавший за "Сельту", не увидел в этом ничего особенного.

"Яго Аспас отдал великолепную передачу, Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил - молодец... А что тут такого-то? Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре от "Реала Сосьедад" пропустил", - заявил Александр изданию "Чемпионат".

Напомним, матч с "Реалом" стал для Смолова третьим в футболке "Сельты". До этого нападающий результативными действиями не отметился.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мостовой о голе Смолова: Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре пропустил

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мостовой, Смолов, Сельта, Реал, гол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2020 07:38 Мск Смолов помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом", впервые забив гол за "кельтов"
Ранее 15.02.2020 21:09 Мск Федор Смолов включен в заявку "Сельты" на игру с лидером чемпионата "Реалом"
Ранее 10.02.2020 08:10 Мск "Сельта" со Смоловым в составе одержала волевую победу над "Севильей"
Ранее 04.02.2020 17:50 Мск Смолов назвал причину перехода в "Сельту"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети