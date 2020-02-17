Мостовой о голе Смолова: Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре пропустил

Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал гол нападающего "Сельты" Федора Смолова, который тот забил в ворота мадридского "Реала".

Напомним, российский форвард отличился накануне в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча с лидером таблицы завершилась со счетом 2:2.

Однако Мостовой, сам в прошлом выступавший за "Сельту", не увидел в этом ничего особенного.

"Яго Аспас отдал великолепную передачу, Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил - молодец... А что тут такого-то? Этому "Реалу" забить - ничего такого нет, он тут недавно четыре от "Реала Сосьедад" пропустил", - заявил Александр изданию "Чемпионат".

Напомним, матч с "Реалом" стал для Смолова третьим в футболке "Сельты". До этого нападающий результативными действиями не отметился.