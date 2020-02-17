29 Августа 2020
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Общество В России
протоиерей Дмитрий Смирнов (2012) | Фото:Накануне.RU

Протоиерея Дмитрия требуют привлечь к уголовной ответственности за его слова о гражданских женах

Владивостокский юрист и правозащитник Максим Чихунов обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении протоиерея Дмитрия к уголовной ответственности за клевету и оскорбления после его слов о "бесплатных проститутках".

Чихунов пояснил, что ответственность за занятие проституцией предусмотрена ст. 6.11 КоАП РФ.

"Получается, священнослужитель обвинил всех девушек, живущих в гражданском браке в совершении административного правонарушения по ст. 6.11 КоАП. Что по своей сути является клеветой. Ст. 128.1 УК РФ, и как минимум ст 5.61 тКоАП (оскорбление)", - заявил юрист в комментарии Regnum.

Подать заявление на представителя РПЦ собралась также юрист и журналистка Екатерина Гордон. На своей странице в Instagram она заявила, что его высказывания нужно проверять на состав, в том числе 282 статьи ("Возбуждение ненависти либо вражды"). "Пора начинать борьбу с мужчинами (в рясе и без), позволяющими себе подобное", - написала Гордон.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жен, которых он сравнил с бесплатными проститутками. По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.

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Протоиерея Дмитрия требуют привлечь к уголовной ответственности за его слова о гражданских женах

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Теги: дмитрий смирнов, гражданские жены, проститутки, максим чихунов, екатерина гордон



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Развитие сюжета:

Ранее 31.03.2020 11:57 Мск Высказывание протоиерея Смирнова о "бесплатных проститутках" проверяют на экстремизм

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Ранее 17.02.2020 00:02 Мск Захарова и Симоньян прокомментировали слова Смирнова о "бесплатных проститутках"
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Ранее 16.02.2020 14:40 Мск В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ, в котором гражданских жен назвали "бесплатными проститутками"

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