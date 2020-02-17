Протоиерея Дмитрия требуют привлечь к уголовной ответственности за его слова о гражданских женах

Владивостокский юрист и правозащитник Максим Чихунов обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о привлечении протоиерея Дмитрия к уголовной ответственности за клевету и оскорбления после его слов о "бесплатных проститутках".

Чихунов пояснил, что ответственность за занятие проституцией предусмотрена ст. 6.11 КоАП РФ.

"Получается, священнослужитель обвинил всех девушек, живущих в гражданском браке в совершении административного правонарушения по ст. 6.11 КоАП. Что по своей сути является клеветой. Ст. 128.1 УК РФ, и как минимум ст 5.61 тКоАП (оскорбление)", - заявил юрист в комментарии Regnum.

Подать заявление на представителя РПЦ собралась также юрист и журналистка Екатерина Гордон. На своей странице в Instagram она заявила, что его высказывания нужно проверять на состав, в том числе 282 статьи ("Возбуждение ненависти либо вражды"). "Пора начинать борьбу с мужчинами (в рясе и без), позволяющими себе подобное", - написала Гордон.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала протоиерея Димитрия Смирнова за его высказывание про гражданских жен, которых он сравнил с бесплатными проститутками. По ее словам, из-за таких высказываний верующих считают кем-то из Средневековья.