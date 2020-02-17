Пропавший накануне бизнес-тренер Юрий Тихонов сам вышел на связь

Поиски известного коуча, психолога и бизнес-тренера Юрия Тихонова завершены. Мужчина пропал в Тюмени 31 января этого года. Как рассказывала его сожительница, ее парень вышел из дома и направился в магазин "Окей" на Профсоюзной, где, по словам мужчины, у него должна была состояться встреча. После Юрий перестал выходить на связь.

К поискам известного бизнес-тренера подключились сразу несколько регионов. Так, его фото и ориентировки были разосланы в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. Однако мужчина сам позвонил своей девушке спустя две недели.

Возлюбленная Юрия опубликовала в своих социальных сетях новость о том, что мужчина наконец вышел на связь. Пока девушка не раскрывает информации о том, где все это время находился Юрий, однако заверяет, что мужчина "сам все объяснит, когда придет подходящее время", и благодарит поисковые службы и полицию за оперативную помощь.