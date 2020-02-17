В Челябинской области неизвестные напали на станцию скорой помощи

29 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области неизвестные напали на станцию скорой помощи

В Озерске совершено нападение на станцию скорой помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ночью произошло нападение на городскую станцию скорой помощи. Четыре человека разгромили часть оборудования, нанесли побои врачам и фельдшерам скорой помощи. Подозревают, что это были наркоманы и требовали они уничтожить результаты каких-то анализов", - сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам жителей, нападение было совершено в ночь на 15 февраля. По предварительной информации, пострадали два сотрудника станции скорой помощи, нападавшие задержаны.

Как пишет Ozersk74.ru, на медицинское освидетельствование привезли местного жителя. Были взяты анализы. Мужчина уговорил нескольких человек напасть на станцию, чтобы изъять результаты анализов. Медицинские сотрудники оказали сопротивление нападавшим и смогли вызвать полицию.

В настоящий момент по факту нападения на станцию скорой помощи проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области неизвестные напали на станцию скорой помощи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: станция скорой помощи, нападение, полиция, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.02.2020 15:41 Мск Суд заключил под стражу одного из участников нападения на станцию скорой помощи в Озерске
Ранее 17.02.2020 10:45 Мск Один был вооружен арбалетом. В челябинском минздраве рассказали подробности нападения на станцию скорой помощи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети