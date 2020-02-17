В Челябинской области неизвестные напали на станцию скорой помощи

В Озерске совершено нападение на станцию скорой помощи, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ночью произошло нападение на городскую станцию скорой помощи. Четыре человека разгромили часть оборудования, нанесли побои врачам и фельдшерам скорой помощи. Подозревают, что это были наркоманы и требовали они уничтожить результаты каких-то анализов", - сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам жителей, нападение было совершено в ночь на 15 февраля. По предварительной информации, пострадали два сотрудника станции скорой помощи, нападавшие задержаны.

Как пишет Ozersk74.ru, на медицинское освидетельствование привезли местного жителя. Были взяты анализы. Мужчина уговорил нескольких человек напасть на станцию, чтобы изъять результаты анализов. Медицинские сотрудники оказали сопротивление нападавшим и смогли вызвать полицию.

В настоящий момент по факту нападения на станцию скорой помощи проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.