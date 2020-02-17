29 Августа 2020
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Происшествия В России
Nordwind Boeing 737-800 Нордвинд Севергый ветер (2019) | Фото:Flickr/Papas.Dos

СМИ: Самолет Уфа — Пхукет резко сменил курс и приземлился в Москве

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс сообщением Уфа - Пхукет, совершил посадку в аэропорту "Шереметьево".

Лайнер резко изменил курс после срабатывания датчика о технеисправности, сообщали СМИ.

Однако представители авиакомпании заявили, что посадка в столичном аэропорту была плановой, у многих пассажиров были билеты до "Шереметьево". Как передает агентство "Москва", самолет продолжит полет.

Ранее в аэропорту Домодедово прокомментировали экстренную посадку самолета авиакомпании S7, на борту которого пассажирка сообщила о наличии у нее взрывного устройство. Борт, летевший в Москву из Симферополя, благополучно сел и был отбуксирован на отдельную стоянку.

27 января самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

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СМИ: Самолет Уфа — Пхукет резко сменил курс и приземлился в Москве

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Теги: самолет, Москва, Nordwind, Шереметьево



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