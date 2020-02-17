СМИ: Самолет Уфа — Пхукет резко сменил курс и приземлился в Москве

Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс сообщением Уфа - Пхукет, совершил посадку в аэропорту "Шереметьево".

Лайнер резко изменил курс после срабатывания датчика о технеисправности, сообщали СМИ.

Однако представители авиакомпании заявили, что посадка в столичном аэропорту была плановой, у многих пассажиров были билеты до "Шереметьево". Как передает агентство "Москва", самолет продолжит полет.

Ранее в аэропорту Домодедово прокомментировали экстренную посадку самолета авиакомпании S7, на борту которого пассажирка сообщила о наличии у нее взрывного устройство. Борт, летевший в Москву из Симферополя, благополучно сел и был отбуксирован на отдельную стоянку.

27 января самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.