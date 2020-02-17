ТМК выступила спонсором международной нефтегазовой выставки Egyps 2020

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выступила спонсором международной нефтегазовой выставки Egypt Petroleum Show 2020 (EGYPS 2020), которая проходила с 11 по 13 февраля в столице Египта Каире.

Как сообщили в пресс-службе компании, на её стенде можно было получить полную информацию о всей номенклатуре трубной продукции, которую выпускает ТМК. В частности, были представлены бурильные, насосно-компрессорные и обсадные трубы, сварные и бесшовные, трубы нефтегазового сортамента и для строительства магистральных трубопроводов.

Помимо этого, на стенде разместились образцы премиальных резьбовых соединений TMK UP, включая последние разработки, такие как TMK UP CENTUM. За счёт того, что прочность соединения равна прочности трубы, соединения данного типа существенно повышают надёжность трубных колонн при строительстве скважин сложной конфигурации и обеспечивает газогерметичность резьбового соединения при экстремальных условиях эксплуатации.

Посетители также могли ознакомиться с инновационными решениями, которые предлагает компания для комплексной разработки месторождений углеводородов в самых разных условиях, в том числе в агрессивных средах и на глубоководном шельфе.

В 2020 году Egypt Petroleum Show посетили около 30 тыс. посетителей, в ней приняли участие более 450 организаций, включая 15 международных и 9 национальных нефтегазовых компаний.