29 Августа 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Уханьским коронавирусом можно заразиться повторно, и это будет опаснее, чем в первый раз

Переболевшие уханьским коронавирусом могут заражаться им повторно, причем такой вариант развития событий чреват осложнениями со стороны сердечнососудистой системы и даже может привести к смерти от сердечной недостаточности, передает издание Taiwan News.

Издание ссылается на китайского врача, а также родственника заболевшего в КНР. Оба они пожелали остаться неназванными, поскольку опасаются наказания со стороны властей. Якобы, вероятность заразиться повторно вирусом COVID-19 оценивается как достаточно высокая.

Источник издания также сообщает, что вирус может не проявлять симптомы до 24 дней. Он же рассказал, что ложноотрицательные тесты на вирус встречаются довольно часто. По его словам, бывали случаи, когда компьютерная томография показывала заражение обоих легких у пациента, при этом его тесты по четыре раза получались отрицательными, и только на пятый раз приходило подтверждение. Правда, неизвестно какие именно тесты используют в КНР.

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Уханьским коронавирусом можно заразиться повторно, и это будет опаснее, чем в первый раз

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Теги: коронавирус, covid-19, повторное заражение, осложнения



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