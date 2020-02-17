29 Августа 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО В России
Почта России, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области посылки Почты России будут доставлять беспилотниками

В Свердловской области запустят проект по доставке посылок Почты России беспилотниками.

Как пишет РБК, его разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации Ростех. Планируется, что тестирование пройдет в ближайшие три года. Уже в июне 2020 года начнется первый, научно-исследовательский этап проекта, а непосредственно пилотирование почтовых беспилотников пройдет в течение 2022 года.

Известно, что сами дроны уже проходят летные испытания: это беспилотники самолетного типа, которые будут адаптированы как для почтовых перевозок, так и для мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Максимальная грузоподъемность составит 20 кг, дальность полета - 1 тыс. 200 км, а максимальная скорость - 150 км/ч. Продолжительность полета сможет достигать восьми часов.

"Око", беспилотник, полиция(2015)|Фото: ГУ МВД России по СО

По планам, для взлета и посадки будут использоваться региональные аэродромы. На первом этапе шесть беспилотников будут перемещать посылки между уральскими логистическими центрами на аэродромах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Серова. Для них разрабатывают схему регулярных перелетов: в 10.00 и 14.00 почтовые дроны будут вылетать в соседний пункт назначения. Таким образом, одновременно в небе будут находиться четыре дрона, контролируемых с трех станций управления.

В ходе тестов будут отработаны взаимодействие беспилотных средств между собой, аварийные сценарии перелета и другое, а сами беспилотники будут оснащены спасательной парашютной системой. По оценкам разработчиков проекта, его общая стоимость составляет 750 млн руб. Планируется, что после тестирования в Свердловской области он будет расширен на северные территории Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что большая часть российских пользователей дронов так и не поставила их на учет. В конце прошлого года Владимир Путин разрешил силовикам сбивать дроны.

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В Свердловской области посылки Почты России будут доставлять беспилотниками

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Теги: беспилотники, посылки, Почта России



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