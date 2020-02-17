Эвакуированные из Уханя в Тюмень туристы пожаловались на плесень в багаже

Эвакуированные из Уханя в Тюмень российские туристы пожаловались на плесень в вещах после обработки, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам помещенной на карантин жительницы Ростова, им наконец-то начали выдавать личные вещи.Некоторые уже получили всю одежду, и она была в нормальном состоянии.

"Когда же я получила свой пакетик, мои джинсы были влажными и как и вся остальная одежда воняли сыростью. Но потом я обнаружила на них плесень. С дуру я не сделала фотографию, а побежала их стирать. Но моя соседка тоже подтвердила, что это не что иное, как плесень. Мою куртку, сапожки и шарфик еще не вернули, но я даже боюсь представить, в каком они состоянии сейчас находятся, как и мой чемодан, который я вообще видела в последний раз после регистрации на рейс. Очень многие еще не получили свои вещи, и непонятно почему они тянут с их выдачей, ведь срок активности вируса давно истек. Прошло уже два дня с момента получения наших пакетов, по какому принципу что они там делают - непонятно! Понятно только одно - хуже, чем в "Почте России"", - пожаловалась ростовчанка в своем Instagram.

Также девушка сообщила, что им изначально предлагалось написать заявление и выбрать вид транспорта: РЖД или авиаперелет, чтобы добраться домой. Многие написали заявления на авиаперевозку, однако вскоре от них потребовали переписать заявление на поездку поездом. Отпустить всех должны ориентировочно 19 февраля, но после подали новую информацию, что, возможно, это произойдет даже 20 февраля. В этом случае ростовчанка рискует остаться без крыши над головой - поезда до Ростова ходят только по нечетным числам.

Отметим, что в комментариях многие интернет-пользователи упрекнули девушку в неблагодарности и заявили, что она "спасенная", а потому жаловаться на испорченные вещи в этой ситуации не стоит, а также, что эвакуация была бесплатной и никто не обещал ей химчистку класса люкс.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

33 человека после окончания карантина улетят в Москву, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По девять человек представляют Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – Челябинск, шесть – Владивосток, пятеро – Красноярск, по четыре – Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.