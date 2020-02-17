29 Августа 2020
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ДТП в Сургутском районе (2020) | Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В ДТП на трассе Сургут - Когалым погибли 2 человека, пострадали пятеро

Вечером минувшего воскресенья в Сургутском районе в результате ДТП скончались два человека, пятеро получили травмы различной степени.

Трагедия произошла вчера около 21.30 на 192 км автодороги "Сургут - Когалым". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району, водитель 1978 г. рождения, по предварительным данным, двигаясь по маршруту Ноябрьск - Сургут, совершил обгон на "ВАЗ 21120". В результате маневра произошло столкновение на встречной полосе с автомобилем "ВАЗ 21093", которую вел гражданин 1979 г. рождения.

Водитель "ВАЗ 21120" и пассажир "ВАЗ 21093" от полученных травм скончались на месте. Водитель "ВАЗ 21093" и другие пассажиры 1984, 2005, 2016, 2018 г. рождения получили травмы различной степени тяжести и отправлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В ДТП на трассе Сургут - Когалым погибли 2 человека, пострадали пятеро

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Теги: ДТП, "Сургут-Когалым"



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