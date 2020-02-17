29 Августа 2020
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Политика За рубежом
спецназ ГРУ (2013) | Фото:

СМИ сообщили о работе российских разведчиков у берегов Ирландии

Ирландские службы безопасности подозревают, что Россия направила свою спецслужбу к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи, которые соединяют Европу с США, сообщает The Times.

По данным издания, в Ирландии могли работать представители главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ).

Газета со ссылкой на источники пишет, что российские разведчики якобы могли искать слабые места кабеля и изучали инфраструктуру порта в Дублине.

Также спецслужбы якобы подозревают Россию в использовании Ирландии в качестве базы для своих сотрудников, пишет Regnum.

В декабре французская газета Le Monde писала, что сотрудники ГРУ использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе. Утверждается, что 15 агентов ГРУ работали в Болгарии, Молдавии, Черногории, а один из этих шпионов якобы мог быть причастен к покушению на Скрипалей.

По данным западных СМИ, речь идет о сотрудниках элитного подразделения ГРУ, которое отвечает за заказные убийства, акты саботажа.

Напомним, ранее NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для "дестабилизации Европы". На Западе пришли к выводу, что за рядом "преступлений" международного уровня стоит элитное секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).

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СМИ сообщили о работе российских разведчиков у берегов Ирландии

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Теги: ирландия, разведка, россия



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