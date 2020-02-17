29 Августа 2020
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Общество Свердловская область За рубежом
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

УФССП: более 100 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

В Свердловской области более 100 тысяч должников ограничены в праве выезда из России. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.
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По данным ведомства, в отношении алиментщиков вынесено свыше 9 тысяч постановлений, в отношении должников по ЖКХ и ТЭК - более 14 тысяч. По административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 3 тысячи 700 постановлений, а из-за долгов по налогам страну не смогут покинуть 2 тысячи 700 человек.

Но больше всего - 34 тысячи - ограничены в праве выезда за границу из-за задолженности по кредитам.

Судебные приставы призывают свердловчан заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов. Узнать об их наличии, а также погасить задолженность можно с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по Свердловской области, либо на сайте Госуслуг.

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УФССП: более 100 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за долгов

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Теги: долги, приставы, кредиты, Средний Урал



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