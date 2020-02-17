"И они нас возят". В Кургане полиция обнаружила на маршруте пассажирского автобуса водителя-наркомана

Курганцев возил по маршруту водитель-наркоман.

Наркотическое опьянение у 41-летнего водителя пассажирского автобуса удалось выявить полицейским еще 5 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В момент нахождения на маршруте мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас по решению суда ему назначен штраф, из организации-перевозчика водитель уволен.

В социальных сетях местные жители пишут, что любой человек мог оказаться в салоне автобуса, за рулем которого сидит наркоман.

"И такие нас возят. А я с детьми еду после работы, он врежется куда-нибудь и мы пострадаем", - отметила женщина.