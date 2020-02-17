29 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
салехард стела (2005) | Фото: Накануне.ru

"Не умеют работать подчиненные - буду я": глава Росприроднадзора приедет с ревизией в Югру и на Ямал

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала приехать на Ямал после мартовских праздников, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом она сообщила в своем Instagram, в ответ на вопрос главы компании "Эко Рос" Сергея Дементьева о предполагаемой дате визита.

"Я приеду сразу после мартовских праздников . И комплексную проверку территории никто не отменял. ХМАО, ЯНАО заниматься будем весь год. Там проблем - не унести сразу все", - отметила чиновница, добавив, что если не умеют работать ее подчиненные - будет она.

Напомним, ранее Светлана Радионова раскритиковала Югру и Ямал за экологические проблемы.

Говоря в интервью "Известиям" о том, в каких регионах России за год зарегистрировано больше всего экологических преступлений, она сообщила, что "нефтешламы, буровые шламы — проблема регионов активной нефтедобычи, например, ХМАО, ЯНАО".

Также она прокомментировала смену руководства управлений Росприроднадзора в уральских автономиях. Три управления – по Тюменской области, Югре и Ямалу – объединили в одно, Северо-Уральское. Начальником стал выходец с юга страны, потому что местные кадры работали непрофессионально.

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"Не умеют работать подчиненные - буду я": глава Росприроднадзора приедет с ревизией в Югру и на Ямал

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Теги: Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, визит в Салехард, ревизия, проверка



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