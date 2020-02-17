В Челябинске суд оштрафовал авторов ролика про больного коронавирусом в парке

В Челябинске суд оштрафовал авторов ролика про больного коронавирусом в парке Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 11 февраля мужчины совершили мелкое хулиганство. Они разыграли в парке Гагарина перемещение якобы зараженного коронавирусом человека, а происходящее снимали на видео. При этом они были одеты в белые костюмы химической защиты и медицинские маски.

На видео "больной" вырывается и бежит к прохожим, тогда в него стреляют из пистолета-хлопушки.

Суд признал двух мужчин виновными в мелком хулиганстве и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб. каждому.