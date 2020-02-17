Курганские предприятия готовы трудоустроить "зэков", чтобы уменьшить нехватку кадров

В Кургане готовятся к открытию исправительного центра для осужденных - это будет первое учреждение такого типа в регионе. Там будут трудиться осужденные, которых приговорили к принудительным работам.

Сотрудники управления ФСИН России по Курганской области приняли участие в семинаре в Центре занятости населения Зауралья. Как отметила начальник отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Наталья Котохина, осужденные, находящиеся в исправительном центре, обязаны трудиться на работах, определенных администрацией учреждения.

"Принудительные работы осужденные могут отбывать в организациях любой организационно-правовой формы. Из заработной платы работников производятся удержания в доход государства, в размере, установленном решением суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСИН.

Котохина добавила, что трудоустраивая граждан этой категории, многие предприятия могут решить проблему нехватки неквалифицированных кадров.

Пять предприятий Кургана уже выразили готовность принять осужденных на работу.