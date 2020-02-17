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Экономика В России
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

Эксперты отметили улучшение кредитного здоровья россиян до докризисного уровня

Уровень кредитного здоровья россиян вырос в последнем квартале 2019 года до 96 пунктов – это уровень докризисного периода 2014 года, данные приводит РБК, ссылаясь на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уровень кредитного здоровья отражает долю "плохих" заемщиков среди их общего числа. "Плохими" считаются клиенты, допустившие просрочки по ссудам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Исходное значение индекса было установлено на уровне 100 пунктов, что эквивалентно количеству "плохих" заемщиков на уровне 11,28%.

Индекс кредитного здоровья — более комплексный показатель, чем просто уровень просроченных кредитов, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: "Считаются не портфели, а заемщики. При этом берется не "срез" на дату, а поведение заемщиков за предыдущий период. Если человек выходил в просрочку свыше 60 дней за последние шесть месяцев хотя бы один раз, но потом вернулся в нормальный график, по методике он все равно расценивается как испытывающий проблемы с обслуживанием"

В четвертом квартале 2019 года доля "плохих" заемщиков в России сократилась на 1,71 п.п., до 13,35%, и это отразилось на индексе. Улучшение платежного поведения клиентов было зафиксировано во всех федеральных округах страны. В Центральном округе, в Поволжье и на Северо-Западе значение индекса было выше, чем в среднем по России.

Такая динамика индекса характеризует фазу быстрого роста в кредитном цикле, говорит аналитик агентства Moody's Светлана Павлова. На поведение клиентов также могли повлиять благоприятные условия кредитования "в плане относительно низких процентных ставок и удлинившихся сроков", добавляет она.

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Эксперты отметили улучшение кредитного здоровья россиян до докризисного уровня

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Теги: кредитное здоровье, россияне, плохие заемщики



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