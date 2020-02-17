Центробанк впервые изменит основания для блокировки банковских счетов

Центробанк впервые за восемь лет намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом сообщает РБК.

На данный момент ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий - когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Кроме того, предлагается добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

В прошлом году СМИ сообщали, что банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств.

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

Свои действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны организаций.