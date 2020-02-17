29 Августа 2020
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Общество Свердловская область
снег, снегопад, машины, парковка, зима (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург придет четвертая с начала года оттепель

На этой неделе синоптики прогнозируют уже четвертую оттепель в Екатеринбурге с начала этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в понедельник, 17 февраля, ожидается минус 3-5 градусов. Во вторник воздух прогреется до 1-3 градусов выше нуля, а в среду - до плюс 2 градусов.

Существенные осадки 17 февраля маловероятны. 18 и 19 февраля возможен небольшой мокрый снег.

Синоптики отмечают, что температура воздуха в этом году в Екатеринбурге трижды пересекала нулевую отметку: 17 января, 4 и 5 февраля. При этом самым холодным днем текущего месяца стало 9 февраля (минус 19 градусов), а самым теплым - 4 февраля (плюс 1,8).

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В Екатеринбург придет четвертая с начала года оттепель

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Теги: оттепель, погода, Екатеринбург



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